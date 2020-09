Les craintes des parents et des enseignants ont été entendues. La cour de récréation du collège Jacques Dubochet, à Morges (VD), sera sécurisée au plus tard vendredi, à l’aide de barrières provisoires de deux mètres. «La sécurité et le bien-être des enfants sont ma priorité», rappelle le directeur de l’Etablissement primaire Morges Ouest, Fabien Descoeudres.