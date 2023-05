Innovation: Des bas nylon à base de maïs ou de canne à sucre

1 / 3 Le nylon est robuste et peu coûteux à produire. Il n’est donc pas étonnant qu’il jouisse encore aujourd’hui d’une grande popularité – notamment dans la production de bas, de vêtements de sport ou de tapis. UNSPLASH Mais la production et l’utilisation du nylon sont néfastes à l’environnement. Une alternative plus durable arrive désormais sur le marché: le nylon à base de plantes. La matière première utilisée n’est pas le pétrole, comme pour le nylon traditionnel, mais la canne à sucre, par exemple.

Lorsque le nylon a été inventé, en 1935, il a déclenché une véritable révolution. Des bas qui n’étaient pas aussi fragiles que ceux en soie voyaient enfin le jour. Car le nylon est léger, lisse, brillant, flexible et robuste.

Aujourd’hui, l’industrie du nylon génère 22 milliards de dollars. Il est utilisé dans toutes sortes de produits, de l’équipement intérieur des voitures aux vêtements de sport, en passant par les cordes.

Le problème, c’est que le nylon est fabriqué à partir de pétrole et n’est donc rien d’autre que du plastique. Jusqu’à présent, il n’existait pas d’alternative durable au nylon, mais cela devrait changer. Récemment, un «plant-based nylon-6», nylon à base de plantes, est entré en phase initiale de production.

Le problème: le nylon est mauvais pour l’environnement

Le nylon et les autres textiles à base de pétrole sont nocifs pour l’environnement à plus d’un titre. D’une part, la matière première n’est pas durable, car l’accès au pétrole est limité dans le temps et son extraction provoque beaucoup de nuisances.

D’autre part, de nombreux produits chimiques sont utilisés dans la fabrication du nylon. Sa production libère du protoxyde d’azote – un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone –, ce qui contribue donc au réchauffement de la planète.

Puis, une fois vendu, le nylon nuit encore davantage à l’environnement. Ce textile n’est en effet pas biodégradable – et chaque lavage libère des microplastiques qui se retrouvent dans les rivières et dans le corps humain à travers les cycles de l’eau.

La solution: le nylon à base de plantes

Deux projets de nylon à base de plantes ont récemment été présentés…

Geno et Aquafil, deux sociétés actives dans le domaine du textile, se sont associées dans le but de concevoir un nylon à base de plantes, alternative plus respectueuse de l’environnement. Leur objectif n’est rien de moins que de bouleverser l’industrie du nylon traditionnel grâce à des alternatives durables. Leur «plant-based nylon-6» est fabriqué à partir de canne à sucre.

L’entreprise textile japonaise Toray, elle, mise sur les matières premières que sont l’huile de ricin et le maïs. Les fibres de nylon ainsi produites devraient être utilisées dans les vêtements de sport et de plein air – et éventuellement aussi dans les sous-vêtements, car le matériau est fin. Le volume de production du nylon végétal japonais est encore relativement faible, mais il devrait croître progressivement.

La question: dans quelle mesure le nylon à base de plantes est-il vraiment durable?

Ces nouveaux textiles ne sont pas compostables, mais potentiellement recyclables. Selon les producteurs, cela dépendra essentiellement des évolutions futures. En outre, le nylon à base de plantes est fabriqué de la même manière que son homologue traditionnel – seule la matière première est différente.

De fait, les experts ne sont donc pas totalement d’accord sur le caractère durable du nylon d’origine végétale. La plateforme de mode équitable Fashion Changers écrit notamment que «c’est compliqué». Pour pouvoir se prononcer clairement, il faudrait que les fabricants soient encore plus transparents et répondent aux questions suivantes: d’où vient la canne à sucre utilisée? Comment est-elle cultivée? Quelles sont les conditions de travail? Est-ce que cela entraînera le déplacement de surfaces dédiées à la production alimentaire?

Il est en outre évident que le remplacement des substances nocives pour l’environnement ne résoudra pas les problèmes liés à la fast fashion et à la surconsommation. Cependant, il faut aussi admettre que la demande d’alternatives durables dans le domaine de la mode est grande – et, en fin de compte, une petite amélioration vaut mieux que rien.

L’avenir: quand le nylon à base de plantes arrivera-t-il chez nous?