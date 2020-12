La paire de baskets d’Adidas et de Meisse.

Une paire de baskets unique conçue par l’équipementier adidas et le fabricant allemand de porcelaine Meissen pourrait devenir la première à atteindre le prix d’un million de dollars à l’issue d’une vente organisée par la maison Sotheby’s, estime cette dernière.

Le modèle qui sera proposé à la vente, en ligne, à partir de lundi et jusqu’au 16 décembre est lui unique et estimé par Sotheby’s entre «1 et 1.000.000» de dollars.