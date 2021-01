Sous la houlette de son propriétaire, l'UFC est devenue incontournable et très populaire. Pas seulement aux Etats-Unis. Mais Dana White cherche toujours des moyens d'attirer plus de public, surtout en temps de pandémie, lui qui avait réussi assez rapidement à organiser des combats malgré le Covid. Il avait notamment privatisé une île dans les Emirats pour créer une bulle sanitaire autour de ses combattants.

Sa nouvelle idée, dénichée par l’excellent site danslescoulisses.com, risque de faire parler dans les chaumières et pas qu'en Amérique du Nord. Le musculeux organisateur de combats de MMA veut cette fois mettre aux prises des... hockeyeurs! Le but? Planter deux «joueurs» l'un face à l'autre et qu'ils se battent comme lors d'un match de NHL (ou plutôt de AHL et des ligues de garages nord-américaines).

Les bastons dureraient deux rounds de 45 secondes et les hockeyeurs devraient chausser des gants de MMA, plus légers et moins odorants sans doute que ceux des patineurs. Le gagnant partirait avec 3500 dollars, tandis que le perdant se contentera de 2000 $. L'histoire ne dit pas s'il y aura un arbitre pour séparer les deux athlètes quand l'un sera sur la glace…