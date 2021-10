Royaume-Uni : Des bateaux pleins de cadeaux de Noël déroutés d’un port trop encombré

Du fait de la pandémie et du Brexit, plusieurs porte-conteneurs ont dû être redirigés depuis Felixstowe vers des ports européens.

Plusieurs porte-conteneurs géants, pleins de marchandises pour Noël, ont dû être redirigés depuis Felixstowe (est de l’Angleterre) vers des ports européens à cause d’embouteillages dans ses terminaux, causés par la pandémie et le Brexit.

«Afin de s’assurer que les marchandises seront largement disponibles au Royaume-Uni pour Black Friday et Noël, nous avons commencé à rediriger chaque semaine un de nos trois gros navires faisant escale à Felixstowe», a expliqué mardi à l’AFP un porte-parole de Maersk, la plus grande société de transport par conteneurs au monde. Ces gros cargos accostent alors dans d’autres ports du continent, comme Rotterdam ou Anvers, puis la marchandise est transférée dans «des navires plus petits qui les ramènent à Felixstowe», où il y a de la place pour de plus petits bateaux.