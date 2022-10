Coffrane (NE) : Des batraciens contraignent un club de foot à émigrer

Le départ programmé de son voisin de site, l’entreprise Von Arx, et la reconnaissance d’une zone protégée d’importance nationale pour les batraciens chassent le FC Coffrane de son terrain.

Si tout rigole d’un point de vue sportif pour le FC Coffrane qui vient de fêter coup sur coup deux ascensions, il n’en va pas de même au niveau des infrastructures. Provisoirement condamné à évoluer aux Geneveys-sur-Coffrane en raison de l’exiguïté de son terrain (auquel il manque 6 m de largeur pour être aux normes de la 1re Ligue), la première équipe du club vaudruzien espérait pouvoir élargir son aire de jeu et continuer d’évoluer dans son BEG Stadium. La commune n’a pas pu entrer en matière, en raison de deux zones de protection adjacentes, une pour les batraciens, l’autre pour les eaux.

Le départ de l’entreprise Von Arx, laquelle souhaite concentrer l’essentiel de ses activités sur un seul site à l’ouest de Coffrane et la remise en état programmée du site des Paulières (celui actuellement exploité) par un bureau spécialisé dans la création de biotopes propices aux batraciens, sonne le glas du football à cet endroit. L’avenir du FC Coffrane devrait s’inscrire aux Geneveys-sur-Coffrane, près des installations sportives déjà existantes. La construction d’un troisième terrain et d’un bâtiment mutualisé entre le FC Coffrane et le FC Val-de-Ruz serait l’hypothèse privilégiée par les autorités locales. Si tout se passe pour le mieux, le club phare du Val-de-Ruz pourra fouler sa nouvelle pelouse en 2025 ou 2026, selon Arcinfo.