Suisse : Des bénévoles nettoient des régions entières du pays

Des personnes désireuses de rendre notre pays plus propre ont coordonné leur action de nettoyage vendredi et samedi, à l’occasion du «Clean-Up-Day».

Vendredi et samedi, plus de 450 opérations de nettoyage ont été menées par des volontaires dans toute la Suisse. Des milliers de personnes ont déblayé les routes, les places, les prairies et les forêts lors d’un «Clean-Up-Day» national.

Ecoles, associations, entreprises et commues ont participé à l’action. Elles ont débarrassé les aires de jeux et de grillades des immondices, nettoyé les caniveaux et les rives des cours d’eau, et ramassé les déchets des aires de repos et des parcs, comme l’a annoncé samedi l’organisateur, la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU).