Genève : Des bénévoles qui sauvent des vies

Ils contribuent à sauver des vies en prodiguant les premiers gestes lors d’un arrêt cardiorespiratoire. Les bénévoles inscrits sur l’application Save a Life, lancée par l’association genevoise Swiss Emergency Responders, assument depuis trois ans le rôle de «premiers répondants». Alertés en parallèle des secours professionnels, ces volontaires sont contactés lorsqu’un arrêt cardiaque survient à proximité, le temps de trajet étant le critère principal. Depuis le début de l’année, l’alarme a été activée à 92 reprises, indique la « Tribune de Genève ». Dans 49 cas, les bénévoles sont arrivés avant les ambulanciers et ont prodigué un massage cardiaque à 59 reprises. En 2021, l’alerte a été déclenchée 168 fois.

Et cette rapidité d’intervention est capitale, puisque chaque minute écoulée lors d’un arrêt cardiorespiratoire diminue les chances de survie de 10%. Une réanimation précoce peut ainsi augmenter de 40% les chances de survie. Le nombre de bénévoles est en hausse avec 2000 membres dont 1500 sont actuellement actifs. Pour les conserver et augmenter encore les effectifs, Swiss Emergency Responders prévoit de proposer une formation, en plus du diplôme requis pour devenir membre.