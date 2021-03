La création artistique vole au secours de la gestion des déchets. A la suite d’un projet pilote mené sur le site de Vidy Bourget en 2020, la Ville de Lausanne a acquis quatre bennes hautes en couleur afin d’optimiser la gestion des ordures dans cette zone très fréquentée, en particulier l’été. Dans le but d’intégrer ces installations à l’environnement et de donner de la visibilité à la scène artistique locale, elle a fait appel à trois artistes vaudois et au Centre d’Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP) pour l’habillage graphique des bennes. Dans un communiqué diffusé mardi, Natacha Litzistorf, la Municipale responsable du Logement, de l’environnement et de l’architecture se réjouit que «ces quatre nouvelles bennes personnalisées participent à dessiner un nouveau visage au parc du Bourget». «Outre un aspect artistique appréciable, cette installation offre une meilleure gestion des déchets avec un excellent bilan écologique à même de permettre à la population de profiter du site sans les nuisances liées aux détritus », précise-t-elle.