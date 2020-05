Coronavirus

Des bilans quotidiens en nette baisse en Europe

L'Espagne, l'Italie ou encore le Royaume-Uni ont enregistré un important déclin du nombre de morts journaliers dimanche.

La pandémie, qui a fait plus de 200'000 morts sur près de trois millions de contaminés dans le monde, marque enfin le pas dans les quatre pays européens les plus touchés. Ils affichaient en effet dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse: 288 morts en Espagne, 260 en Italie, 242 en France et 413 morts à l'hôpital au Royaume-Uni, le nombre le plus bas depuis la fin mars.