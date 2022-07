«Fièvre verte» en Argentine : Des billets de 100 dollars dans une décharge affolent toute une ville

«C’était comme un jeu de savoir qui en trouverait le plus»

«On a ramassé chacun notre part. C’était comme un jeu de savoir qui en trouverait le plus. En tout, à nous six, on a ramassé 10’000 dollars», dit-il à l’AFP. «Le lendemain un jeune a eu beaucoup plus de chance et a trouvé 25’000 dollars. Je pense qu’il doit en rester encore» dans la décharge, a-t-il ajouté. Selon des dires rapportés sur les réseaux sociaux, les billets étaient cachés dans le double fond d’une armoire jetée à la décharge après la mort de sa propriétaire sans héritier, et quelque 75’000 dollars auraient été retrouvés.