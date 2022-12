Zurich : Des billets dégriffés, mais un train bondé qui ne peut pas s’en aller

Le jour de Noël, un Zurichois et sa famille partaient en train pour Coire, dans les Grisons. Bonne nouvelle: des billets dégriffés étaient disponibles pour un train qui partait une heure et demie après l’heure d’achat. La famille s’était sans doute imaginée alors que les billets au rabais étaient disponibles car la fréquentation du train était faible et que le trajet allait être paisible, relate le «Tages-Anzeiger».