Des biscuits véganes? Vous devez connaître ces recettes

Les biscuits de Noël classiques rappellent des souvenirs d’enfance. Il est difficile de dire non à en croquer, même si on suit une alimentation végane. Et il est tout à fait possible de faire ses biscuits soi-même. À la cuisine, prêt, partez.

Yeux d’ange

Ingrédients:

250 g de farine

100 g de sucre

160 g de beurre mou

2 cuillères à soupe de lait d’avoine

1 pincée de sel

1 cc d’extrait de vanille

120 g de confiture de framboises

Sucre en poudre

Marche à suivre:

Préchauffez le four à 180 °C.

Battez le beurre et le sucre jusqu’à ce qu’il soit crémeux, puis ajoutez les autres ingrédients, à l’exception de la confiture, et mélangez le tout jusqu’à obtenir une pâte ferme.

Prenez une demi-cuillère à soupe de pâte et roulez-la en une petite boule. Répétez l’opération jusqu’à ce qu’il ne reste plus de pâte.

Posez un papier sulfurisé sur la plaque et répartissez les boules de pâte dessus. Avec le doigt ou une petite cuillère, creusez une cavité dans la pâte, mais pas trop profondément. Remplissez ensuite chaque creux d’un peu de confiture.

Placez la plaque au four pendant 10 à 13 minutes, jusqu’à ce que les yeux des anges soient légèrement dorés.

Laissez-les ensuite refroidir et saupoudrez-les de sucre en poudre si nécessaire.

Pas besoin d’œufs et de lait pour ces biscuits. Unsplah Hamide Jafari

Milanais

Ingrédients:

300 g de farine de blé ou d’épeautre

100 g de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de sel

200 g de beurre végétalien mou ou de margarine

2 cuillères à soupe de jus de citron

1 pincée de curcuma

5 cuillères à soupe de crème fouettée au soja

Marche à suivre:

Préchauffez le four à 180 °C.

Mettez la farine, le sucre en poudre, le sucre vanillé et le sel dans un grand saladier. Coupez le beurre végétalien en cubes et ajoutez-les au mélange avec le jus de citron.

Pétrissez le tout à la main (ou à la machine) pour obtenir une pâte.

Formez une boule de pâte et mets-la au réfrigérateur pendant environ une heure.

Pendant ce temps, posez un papier sulfurisé sur la plaque et farinez le plan de travail et le rouleau à pâtisserie.

Sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la. Découpez ensuite les biscuits individuels avec un emporte-pièce.

Mélangez la crème fouettée de soja avec le curcuma et badigeonnez les milanais avec cette préparation.

Placez ensuite la plaque au four pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que les bords des biscuits soient dorés et croustillants.

Les milanais peuvent être façonnés de toutes les formes. Unsplash Michal Balog

Cookies à l’orange

Ingrédients pour la pâte:

110 g de beurre végétalien fondu ou de margarine

150 g de farine

1 cuillère à café de levure chimique

100 g de sucre (+ environ 2 cuillères à soupe de sucre pour étaler)

8 g de zestes d’orange

30 ml de jus d’orange fraîchement pressé

8 g de graines de lin moulues

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Ingrédients pour le glaçage à la vanille:

15 ml de jus d’orange fraîchement pressé

60 g de sucre en poudre

Marche à suivre:

Battez le beurre en mousse avec le sucre et le zeste d’orange. Ajoutez ensuite le jus d’orange, les graines de lin, la farine et la levure chimique et mélangez jusqu’à obtention d’une pâte épaisse. Laissez reposer la pâte pendant une heure au réfrigérateur.

Profitez de ce temps pour préparer le glaçage à l’orange. Mélangez le sucre en poudre et le jus d’orange et remuez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux.

Préparez une plaque avec du papier sulfurisé et placez-la sur le plan de travail. Sortez la pâte du réfrigérateur et formez des boules. Roulez-les ensuite dans un bol de sucre avant de les répartir sur la plaque de cuisson (à 5 cm les unes des autres, les boules s’étalent fortement).

Placez la plaque au four pendant 10 à 13 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

Retirez-les ensuite et les laisser refroidir. Pour finir, badigeonnez les biscuits avec le glaçage et saupoudrez-les d’un peu de zestes d’orange râpé.