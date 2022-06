Genève : Des blessés sur les routes genevoises

Deux accidents distincts se sont produits jeudi après-midi. Trois personnes au total ont été emmenées à l’hôpital.

Une collision en chaîne s’est produite au bas de l’avenue Théodore-Weber, entre les Eaux-Vives et Malagnou, ce jeudi peu avant 15h, à un feu rouge. Une voiture, conduite par une femme née en 1951, a percuté un véhicule qui patientait derrière trois autres, un scooter et deux voitures. Le scootériste, blessé, et la conductrice du premier véhicule, qui se plaignait de douleurs au cou, ont été conduits à l’hôpital, indique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale. Une enquête devra déterminer les causes exactes de l’accident.