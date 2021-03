Espace : Des blobs à bord de la Station spatiale internationale

Le «physarum polycephalum», plus connu sous le nom de blob, fera l’objet d’expériences scientifiques pour observer ses réactions.

Composé d’une unique cellule, le «physarum polycephalum», communément appelé blob, est une espèce vivante à part: sans bouche, ni cerveau, il mange, se déplace, et possède d’étonnantes capacités d’apprentissage.

Plusieurs spécimens seront accueillis à bord de la Station spatiale (ISS), où ils feront l’objet d’expériences scientifiques. Le but est de voir «si le blob se comporte différemment dans l’espace», et d’étudier «les effets de la micropesanteur et des rayonnements sur son évolution», détaille le Cnes, l’agence spatiale française, dans un communiqué.