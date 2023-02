Des blocs de glace chutent des toits et blessent deux mères et leur bébé

Un lecteur qui passait par hasard samedi après-midi dans la Grand-Rue de Bulle (FR) a été surpris de voir «des parebrises cassés, des vitrines endommagées et la présence de pompiers et ambulanciers». La police confirme que vers 16h20, des blocs de glace ont chuté des toits, nécessitant la fermeture complète de toute la rue jusqu’à nouvel avis. Les forces de l’ordre précisent que quatre personnes, deux mères et leurs bébés, ont été légèrement blessés par les éclats de glace.

La prudence est de mise

Avec le redoux, la présence actuelle de neige et de glace sur certains toits force à la prudence. La police cantonale fribourgeoise conseille aux propriétaires d’immeubles ou maisons de dégager les toits, et aux piétons, de longer les murs autant que possible afin de s’éloigner des endroits critiques. Les commerçants et habitants du coin disent toutefois être habitués à ce genre d’incidents.