Brexit : Des BMW et Mini plus chères en cas de «no deal»

Les tarifs des voitures BMW et Mini commercialisées dans l'UE et au Royaume-Uni augmenteront si aucun accord commercial n'est trouvé pour la relation post-Brexit.

Les prix des voitures BMW et Mini vendues dans l'UE et au Royaume-Uni augmenteront si aucun accord commercial n'est trouvé pour la relation post-Brexit, a expliqué mercredi le directeur financier de BMW. Des taxes douanières de 10% sur les voitures coûteraient au groupe bavarois plusieurs centaines de millions d'euros - une somme «considérable» dont «la seule option pour en compenser une partie est une augmentation des prix», a détaillé Nicolas Peter lors d'une conférence téléphonique.

BMW fabrique actuellement dans l'Union européenne des voitures de la marque éponyme exportées vers le Royaume-Uni, son quatrième marché. Et près de la moitié des modèles Mini assemblés outre-Manche l'année passée avaient été vendus à des clients européens. «Les Minis en Europe et les BMW au Royaume-Uni deviendront plus chères», a conclu M. Peter, ce qui pourrait entraîner une baisse des ventes. «C'est pourquoi nous espérons toujours qu'une solution raisonnable soit trouvée», a ajouté le Français.