Pandémie : Des bols chantants contre le Covid long

Le réseau Altea Long Covid, cofinancé par Berne, tient une liste de thérapies parfois douteuses pour les personnes touchées par les séquelles du coronavirus. Des spécialistes tirent la sonnette d’alarme. Le réseau met de l’ordre.

Le coronavirus a des conséquences sur le long terme pour plus de 100’000 personnes en Suisse, dont des enfants . Elles souffrent du Covid long . Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement basé sur des preuves scientifiques. Cela n’empêche pas des homéopathes, des naturopathes et d’autres thérapeutes de vanter leurs méthodes pour traiter ces séquelles du coronavirus.

Pour se faire connaître, ils utilisent, entre autres, le réseau Altea Long Covid, un organisme soutenu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par Pro Senectute. Le comité de consultatif d’Altea est composé de personnalités de premier plan comme le professeur d’infectiologie Jan Fehr ou la pneumologue et professeure Claudia Steuer-Stey, rapporte le «Tages-Anzeiger.»

Altea propose, dans sa base de données, plus de 200 entrées, dont certaines, selon des experts, font la promotion de méthodes douteuses contre le syndrome du Covid long. Ainsi, un cabinet de naturopathie de Zurich propose «l’élimination des toxines du vaccin par homéopathie, biorésonance et thérapie par substances vitales». Des assainissements intestinaux et une «alimentation ciblée pour la reconstruction des mitochondries» seraient également utiles contre les troubles du Covid long.