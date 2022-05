Un conte de fées : Des bombes aux paillettes de Cannes

Une maquilleuse a réalisé son rêve sur la Croisette après avoir fui l’Ukraine et les bombes russes.

Son histoire digne d’un film hollywoodien a commencé le 24 février, aux premiers bombardements de sa ville, Odessa, tout près de son salon de beauté et son école d’esthétique. Trois mois plus tard, cette mère célibataire de 31 ans s’est retrouvée à maquiller les invités pour le tapis rouge du prestigieux festival de Cannes.

«Sous le choc»

La vie d’Aliona a basculé lors d’une matinée terrifiante, trois mois plus tôt. La veille encore, «je me disputais avec mon oncle qui me soutenait que la guerre allait éclater. Je n’y croyais pas mais quand je me suis couchée j’ai ressenti quelque chose de bizarre... c’était la peur», raconte-t-elle.