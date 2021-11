A L’ESSAI – Des bonbons ou un sort pour la nouvelle Skoda Fabia

C’est LA nuit de l’année, du moins pour les fans d’Halloween. Des créatures effrayantes vont de porte à porte pour réclamer des bonbons. Nous sommes également partis à la chasse avec la toute nouvelle Skoda Fabia et avons soumis la citadine au monstrueux test ultime.

Laura, Mia et Dania sont prêtes à mettre la Skoda Fabia à l’épreuve et à découvrir si elle mérite des bonbons ou un sort. Les trois sœurs ne connaissent aucun pardon! Sur le plan visuel, elle plaît aux trois, surtout la teinte Orange Phoenix. «On dirait vraiment une citrouille!», s’exclame Laura. Tout comme elle, ses deux plus jeunes sœurs trouvent la peinture tape-à-l'œil «belle». D’après elles, le contraste avec le toit noir, les rétroviseurs extérieurs noirs et les jantes noires se prête à merveille pour une soirée Halloween. Va pour le premier bonbon!

Des doutes sur la taille

Cependant, elles trouvent que la nouvelle Skoda Fabia est «un peu trop petite». Les trois filles dans leurs costumes de «Dia de los Muertos» semblent avoir des doutes. «Je ne crois pas qu’on aura assez de place à l’intérieur, surtout si on veut encore aller chercher des bonbons», dit Dania, alors que pour la première fois, la nouvelle Skoda Fabia, avec ses 4,108 mètres, dépasse les quatre mètres de long et offre le plus grand volume de coffre du segment, avec 380 litres. Ce sera donc un mauvais sort pour les dimensions.

Difficile à croire que la Skoda Fabia a déjà 22 ans. Il y a 22 ans, pratiquement personne ne se déguisait en monstre dans la nuit du 31 octobre et sonnait encore moins aux portes d’inconnus pour réclamer des bonbons. Mais les temps changent, tout comme les exigences en matière de voiture. Pour les trois sœurs, il est clair qu’une voiture doit être suffisamment spacieuse. Mais à peine montées à bord, leurs yeux s’écarquillent. «Elle est vraiment grande à l’intérieur», s’exclame Mia qui prend immédiatement place au volant tandis que sa sœur Dania tente de l’effrayer depuis la banquette arrière. L’occasion pour la Fabia de marquer des points et de récolter un deuxième bonbon.

Les trois sœurs, Mia, Laura et Dania (de gauche à droite), et leur tante ont décidé de passer au crible la nouvelle Skoda Fabia et de lui attribuer des bonbons ou un sort. Isabelle Riederer La citadine récolte un premier point pour sa peinture de carrosserie orange, telle une citrouille sur roues: idéale pour Halloween, selon les filles. Isabelle Riederer Sauf que les choses se gâtent pour la Fabia. Isabelle Riederer

Des points pour l’assistance et la vue panoramique

Tout à coup, le silence. Le trio vient de découvrir le toit panoramique en verre et est sous le charme. «C’est trop cool!», affirme Laura. Et Mia d’ajouter: «Le toit en verre est ce qu’il y a de mieux jusqu’à présent». Mais elles sont encore loin d’avoir tout vu. Car, une Skoda se caractérise par des gadgets «Simply clever» et le constructeur n’a pas non plus manqué d’équiper la nouvelle Fabia de nombreuses technologies, éprouvées et nouvelles, d’aide à la conduite. Et un bonbon de plus pour le toit panoramique!

Quelques indices plus tard, le trio découvre le parapluie intégré dans la portière du conducteur ainsi que le grattoir à glace caché dans la trappe du réservoir à essence. «Le parapluie dans la porte, c’est vraiment trop cool», dit Mia. Selon l’équipement, la nouvelle Fabia offre au total jusqu’à 43 gadgets pratiques allant des options de rangement astucieuses au chargeur par induction. Les deux ports USB à l’arrière sont également très appréciés. «C’est pratique parce qu’on aime bien jouer sur la tablette en cours de route quand nos parents nous le permettent», explique Dania. Les gadgets «Simply clever» ne manquent pas de convaincre et permettent à la voiture de récolter un bonbon supplémentaire. Jusqu’à présent, la nouvelle Skoda Fabia s’est bien défendue. On est à quatre bonbons pour un mauvais sort. Mais il est désormais temps de passer aux choses sérieuses.

2330 citrouilles pour une nouvelle Skoda Fabia

Car les trois sœurs sont bien renseignées et veulent savoir si le moteur a, lui aussi, de quoi convaincre. Le moteur essence d’1.0 litre appartient à la dernière génération de moteurs, développe 110 ch, passe de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes et offre une vitesse de pointe de 205 km/h. «C’est rapide!», dit Dania. «Par contre, juste 110 ch! Ça, c’est pas beaucoup! Il y a des voitures qui ont beaucoup plus», s’étonne Laura, qui attribue un mauvais point pour la puissance de 110 ch. Et elle a raison sur le fait qu’il existe effectivement des voitures plus puissantes, mais certainement pas au prix de la Skoda Fabia, disponible à partir de 16’530 francs. D’ailleurs, à ce prix-là, on pourrait acheter environ 2’330 citrouilles de taille moyenne pour Halloween.

Enfin, le trio s’attaque au système d’infodivertissement. Car la prochaine génération de conducteurs est numérique et connectée. Le grand écran tactile est d’ores et déjà validé, tout comme son utilisation. «C’est assez simple et clair, je trouve ça bien», dit Mia. Laura parcourt le système d’infodivertissement comme une pro. Son verdict: il y a tout ce qu’il faut. Cela mérite donc un bonbon supplémentaire.