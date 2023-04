Journée de la bonne action: Des bonnes actions que tu peux faire au quotidien

1 / 8 Les bonnes actions peuvent être très simples. Un simple bonjour peut embellir la journée de ton entourage. Ecoute ton prochain.

Faire le bien, aider les autres et rendre le quotidien de chacun un peu plus agréable ne demande ni beaucoup de temps ni beaucoup d’efforts. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, peut faire de grandes choses.

La «Journée de la bonne action» célèbre tous les petits et grands gestes des Suissesses et des Suisses qui contribuent à faire du monde un endroit meilleur. Pour réaliser ta bonne action, il n’est pas nécessaire de déployer des efforts considérables.

Sois attentif!

Un simple sourire et des salutations amicales peuvent faire une grande différence. Ils ne coûtent rien, mais peuvent changer la journée de quelqu’un. Reste attentif tout au long de la journée et accorde un peu d’attention aux personnes que tu rencontres: salue tes voisins, offre un sourire à des inconnus et regarde le personnel de vente dans les yeux. Un mot gentil peut contribuer à ce que les gens se sentent valorisés et respectés.

Écoute les autres!

De nombreuses personnes ont tout simplement besoin de quelqu’un à qui parler. Qu’il s’agisse du monsieur âgé qui est toujours assis seul sur le banc du parc, de la jeune maman du quartier qui élève seule ses enfants ou de ton collègue de bureau qui vient de vivre une rupture. Prends le temps de leur prêter une oreille attentive. Pour eux, cela peut représenter beaucoup.

Engage-toi!

La Suisse est un pays d’associations. Notre pays en compte environ 100’000 différentes, tous domaines confondus, et nombre d’entre elles s’engagent bénévolement. Qu’il s’agisse de protection de la nature et de l’environnement, d’offres sportives, éducatives ou culturelles pour les enfants et les jeunes ou de soutien social pour les personnes dans le besoin et les réfugiés: renseigne-toi et propose ton aide. Car elle est nécessaire et appréciée!

Préserve les ressources!

Préserver le monde de manière durable pour les générations futures commence à petite échelle, dans ta vie de tous les jours. Économise l’énergie partout où tu le peux, évite le gaspillage alimentaire, trie tes déchets et utilise les nombreuses possibilités de recyclage que t’offre la Suisse. Enfin, fais attention à ton empreinte écologique. C’est tout simple et l’impact n’en est que plus grand.

Fais plaisir!

Tout le monde apprécie les petits cadeaux spontanés. Il n’y a pas besoin qu’ils coûtent cher pour faire un grand effet. Apporte un café à ta collaboratrice préférée, envoie une carte postale à ta cousine ou achète un snack à un sans-abri. Ils se souviendront longtemps de ces petits gestes si tu les fais avec le sourire.

Les bonnes actions sont un excellent moyen d’aider les autres et de rendre notre quotidien un peu plus coloré. Et peu importe l’ampleur ou la taille de l’action, car chaque geste compte et peut faire la différence. Chaque jour.

Faire le bien et inspirer les autres! C'est sous cette devise que nous réalisons ensemble de bonnes actions dans toutes les régions de Suisse le 6 mai. La Journée de la bonne action est une initiative de Coop en partenariat avec «20 minutes».