Montreux: des bonnes adresses pour profiter de l'été

Le Montreux Jazz Festival commence aujourd’hui, 30 juin. Durant seize jours, la manifestation culturelle sera fréquentée par des dizaines de milliers des personnes (250’000 l’année dernière) qui se concentreront essentiellement sur les quais. En prenant un peu de hauteur, on peut éviter la foule la journée, puis redescendre pour un concert et danser toute la nuit. Notre itinéraire est jalonné par trois bonnes adresses à déguster durant le festival et tout au long de l’été.

Matin

La terrasse du tea-room de la Baye s’étend sur les deux côtés d’une rue dans la vieille ville de Montreux. Emmanuel Coissy

La terrasse pavée est cernée par un platane, une vache noire et un olivier en pot. De là, on voit le lac par-dessus un muret fleuri. En contrebas, coule la Baye qui tombe en cascade sous un pont à proximité du quartier des Tilleuls (ils embaument, en cette saison). On a l’impression d’être dans un village paisible, quand on prend son petit-déjeuner au tea-room de la Baye, dans la vieille ville de Montreux. L’établissement propose des viennoiseries et des crêpes pour accompagner un café. On y va même s’il pleut parce que la minuscule arrière-salle permet d’admirer le Léman à travers les fenêtres.

Tea-room de la Baye

Rue du Pont 23

Midi

La buvette de Jaman, aux Rochers-de-Naye, culmine à 1742 mètres d’altitude. Suisse Tourisme/Andre Meier

La ligne qui relie Montreux aux Rochers-de-Naye, montagne qui surplombe la cité vaudoise, est aussi iconique que celle qui désormais va jusqu’à Interlaken en passant par Gstaad. Le train à crémaillère met 38 minutes pour atteindre la gare de Jaman où est nichée la buvette, à 1742 mètres. Au frais et bien loin du tumulte des quais, on déguste une fondue, des röstis ou des mets alpins à côté de la voie ferrée. Le lieu est charmant et le paysage grandiose.

Buvette de Jaman

Gare de Jaman (ligne ferroviaire Montreux – Rochers-de-Naye)

Soir

Lemantine, restaurant libanais éphémère, installé au Montreux Palace jusqu’au 30 septembre. Emmanuel Coissy

Le guide Michelin attribue une étoile au restaurant d’Alan Geaam qui porte son nom dans le XVIe arrondissement de Paris. Depuis le 15 juin, le chef franco-libanais est l’invité du Montreux Palace. Ses plats emblématiques, essentiellement des mezze, sont à la carte de Lemantine, un pop-up, jusqu’au 30 septembre, au premier étage de l’hôtel de luxe. En plus des traditionnels houmous et baba ganoush, le cuisinier propose des plats signature tels que le homard sur boulgour et sa bisque de homard à l’eau-de-vie de vin. On craque pour un artichaut rehaussé d’une quenelle de caviar. Les vins, libanais eux aussi, sont exquis.

Lemantine by Alan Geaam