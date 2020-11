Ville de Genève : Des bons d’achat pour soutenir le commerce local

La Municipalité veut affecter 2,5 millions à un système qui permettra aux clients d’obtenir des rabais. Les magasins, eux, percevront la totalité de la somme.

Les bons seront vendus avec un rabais de 20% par rapport à leur valeur nominale. TDG

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a annoncé ce jeudi avoir pris de nouvelles mesures urgentes afin de soutenir le tissu économique local pendant la crise sanitaire. Il prévoit une aide au paiement des loyers commerciaux et la mise en place d’un système de bons d’achat.

Ces bons, d’une valeur de 20, 50 et 100 francs, vont être proposés à la population avec un rabais de 20%. Les commerces participants doivent être situés sur le territoire municipal et être présents ou s’inscrire sur le site de commerce en ligne GenèveAvenue qui regroupe pour l’heure cent commerces locaux et 200'000 produits. Les arcades alimentaires sont exclues de la démarche.

Perçu directement

Les bons seront achetés par le client pour un commerce spécifique via la plateforme, ce qui permettra au commerçant de percevoir directement l’argent dépensé. Le 20% à charge de la Ville est versé via la Fondetec (Fondation communale pour le développement des emplois et du tissu économique). Les retombées sur l’économie locale pourraient atteindre 10 millions de francs, a estimé le Conseil administratif.

Les commerces locaux seront incités à s’ouvrir à la durabilité en rejoignant le réseau de la monnaie Léman, par le biais d’un bon de 20 Lémans (équivalent à 20 francs) en cas d’adhésion. Le consommateur recevra également un bon de 20 Lémans supplémentaires pour chaque bon acheté, quel que soit le montant, dans un commerce du réseau, jusqu’à concurrence de 100 Lémans par transaction. L’ensemble de cette aide est estimé à 2,5 millions de francs.

Loyers commerciaux

Le Conseil administratif a également prolongé l’exonération des loyers des baux commerciaux pour les locataires de la Gérance immobilière municipale (GIM) au mois de décembre, selon les conditions établies pour l’exonération du mois de novembre. Cette mesure coûte 1,2 million de francs.

Par ailleurs, subsidiairement au canton, la Ville financera la part de 20% non couverte par les bailleurs et l’Etat pour les locataires commerciaux situés sur son territoire. La mesure concerne ceux qui n’ont pas de bail auprès de la GIM et dont le loyer se situe entre 7000 et 15'000 francs.

Propositions urgentes

Le projet de loi détaillant cette mesure cantonale fait l’objet d’un accord entre l’Union suisse des professionnels de l’immobilier, la Chambre genevoise immobilière et l’Asloca Genève. Il doit encore être adopté par le Grand Conseil le 25 novembre. Pour la Ville de Genève, le coût est estimé à 2 millions de francs. Le Conseil municipal sera saisi mardi de deux propositions urgentes sur cette dernière mesure ainsi que sur la distribution de bons d’achat.