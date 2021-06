Sponsored - Des bons plans pour passer un week-end inoubliable à Laax

Jour 1 – Vélo & Natation

Enregistrez-vous à la réception de l’hôtel, puis enfourchez votre vélo. Le premier jour commence sur les chapeaux de roues et s’achève au paradis des gourmands.

9 h: Arrivée au Rocksresort

Le Rocksresort, un petit monde coincé dans la montagne, est le point de départ de la télécabine grimpant jusqu’à la montagne d’aventure Crap Sogn Gion. L’établissement dispose également de plusieurs boutiques, restaurants, bars et d’une grande variété d’activités comme une vague de surf artificielle ou une salle de freestyle. Mais le must ici, c’est la nuit. Dans les bâtiments en forme de cube, des appartements sont confortablement meublés pour deux, quatre, six ou huit personnes. Et si vous n’êtes que deux, pensez à réserver une chambre double.

10 h: bienvenue au paradis des bikers!

Nous prenons la navette jusqu’à la station inférieure de Flims et le télésiège jusqu’à Naraus. Car c’est ici que commence notre expérience: le Runca Trail. Ce sentier, qui est l’un des plus longs d’Europe, offre autant de plaisir aux débutants qu’aux cyclistes expérimentés. Lors des passages compliqués, deux voies sont proposées: choisirez-vous les petites bosses ou les grands sauts? Et si tout cela représente un peu trop d’action pour vous, vous pouvez, à la place, emprunter le trail culinaire e-bike, passer d’une vitesse à l’autre avec l’assistance électrique et découvrir les secrets de la cuisine régionale. Rien que ça!

16 h: repos au bord de l’eau

FLIMS, Wanderung Alp Mora

L’eau est l’un des éléments principaux de la région. Ici, vous avez l’embarras du choix. Au lac de Laax, détendez-vous au bord de la nouvelle piscine et profitez du bistro. Le lac de Cauma vous émerveillera par la couleur de son eau entre le vert et le bleu, et vous permettra de faire une petite partie de beach-volley. Du côté du lac de Cresta, appréciez l’ambiance magique qu’offre cette piscine naturelle. Et si vous préférez l’altitude, vous pouvez conduire ou marcher jusqu’à Alp Mora et sauter dans l’une des marmites glaciaires pour vous rafraîchir. Ceux qui préfèrent l’aventure pourront pagayer dans les gorges du Rhin. Pour les enfants, les croisières sur le Connbächli sont l’attraction à ne pas manquer!

19 h: pour les gourmands…

Des burgers faits maison sont disponibles chez Burgers. Weisse Arena Gruppe/Daniel Ammann Des mets gastronomiques sont servis dans le restaurant Mulania Weisse Arena Gruppe/Daniel Ammann Et pour ceux qui sont fans de cuisine asiatique, rendez-vous chez Nooba Weisse Arena Gruppe/Nicholas Iliano

L’avantage, si vous vous êtes installés au Rocksresort, ce que vous n’avez pas à parcourir des kilomètres pour trouver un restaurant. Ici, la meilleure cuisine est au coin de la rue, du stand de burger au restaurant gastronomique. Et si vous n’avez pas envie de sortir, commandez votre nourriture directement via l’application Inside Laax dans quatre restaurants différents.

20 h: Santé!

Allez au II Pub pour prendre un verre. Weisse Arena Gruppe/Anik Casutt

Tout confort dans son salon ou ambiance pub, le Rocksresort propose également plusieurs options pour prendre un verre.

Jour 2 – Skate et fromage

Aujourd’hui, visitons les parcs d’attractions et goûtons les délicieux fromages de la région.

9 h: échauffement sur le Crap Sogn Gion

Au Ninja park, tout est une question d’équilibre Weisse Arena Gruppe Vous y trouverez aussi un trampoline géant. Weisse Arena Gruppe En hiver c’est ski et snowboard et en été, la station de Crap Sogn Gion se transforme en parc d’aventure Weisse Arena Gruppe

Nous vous avions parlé d’un petit univers pour le Rocksresort, mais sur le Crap Sogn Gion c’est une galaxie entière qui nous attend. Assez spectaculaire, le Galaaxy Park c’est un skatepark, des rails et des rampes, à côté d’un immense trampoline. Pour ceux qui aiment se surpasser, rendez-vous au Ninja park.

11 h: grimpez pour déguster des fromages d’alpage

La randonnée part de Crap Sogn Gion et arrive à Alp Dadens, en passant par Tegia Miez. À Alp Dadens rencontrez Volker et Malvin Opphold qui produisent un fromage incroyablement fin. Les aficionados de la truffe seront au paradis. Pas de panique pour les autres: le fromage aux herbes ou le ziger frais sont aussi divins. La meilleure chose à faire est de commander une assiette de fromages entière.



15 h: et pour les enfants…

Oserez-vous y rentrer? Weisse Arena Gruppe Divers véhicules peuvent être loués. Weisse Arena Gruppe Les enfants asseront des heures dans le parc de Rocksresort. Weisse Arena Grupp/Philipp Ruggli

Avant de rentrer à la maison, laissez les enfants se défouler encore un peu, que ce soit sur la vague de surf urbaine, le Snake Run ou en se baladant dans le skatepark. Le parc du Rocksresort propose également du tir à l’arc, du ping-pong et des slacklines. Et pour les parents pendant ce temps? Grignotez une petite douceur et buvez un café sur la place juste à côté.

Cet article a été rédigé en collaboration avec le Rockresort de Laax.