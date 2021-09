Véhicules électriques : Des bornes qui rechargent une voiture en 15 minutes

Appelé Terra 360, ce nouveau modèle de borne de recharge développé par ABB peut redonner 100 kilomètres d’autonomie à un véhicule en trois minutes.

Avec une capacité maximale de 360 kilowatts, il peut recharger entièrement un véhicule en 15 minutes, voire moins, ajoute ABB, affirmant qu’il s’agissait du modèle «le plus rapide au monde». Il peut de surcroît recharger jusqu’à quatre véhicules en même temps. Ce modèle, que le groupe compte commercialiser d’ici à la fin de l’année en Europe et à partir de 2022 aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie Pacifique est conçu pour répondre à différents types d’usage.