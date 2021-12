Pont-la-Ville (FR) : Des bougies de l’Avent seraient à l’origine de l’incendie

Deux familles ont dû être relogées d’urgence, leur logement ayant été gravement endommagé par le feu.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h, une ferme rénovée a été fortement endommagée par le feu et la fumée à Pont-la-Ville (FR). La cause probable serait deux bougies de l’Avent laissées sans surveillance. À leur arrivée sur place, les agents ont constaté que les pompiers du Centre de renfort de Bulle et le CSPI de La Roche s’occupaient de circonscrire le sinistre.