bricolage - Des bougies peintes à la main pour une déco unique

Bougies Alcool à brûler Chiffon Pinceaux ou éponges selon la texture recherchée et le motif choisi Peinture acrylique Pochoirs (facultatif)

Commencez par préparer votre bougie en la nettoyant avec l'alcool et le chiffon. Vous éliminerez ainsi le lustre et créerez une surface plus absorbante.