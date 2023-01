Ville de Genève : Des bourses pour soutenir l’art numérique

«Sons et lumières», un exemple parmi d’autres d’art numérique.

Mapping architectural, réalité virtuelle et augmentée…la Ville de Genève, à travers son Service culturel (SEC), veut stimuler l’expérimentation dans le domaine des arts numériques. Le Conseil municipal vient ainsi de valider une ligne budgétaire de 100’000 francs. Des bourses allant de 10’000 francs à 25’000 francs seront ainsi octroyées. Via un communiqué, Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture et de la transition numérique, a annoncé vouloir «favoriser l’émergence artistique dans ce domaine».