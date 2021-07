Innovation : Des bouteilles en PET pour isoler nos fenêtres

Un nouveau type de bande isolante, dont le remplissage est écologique, est sur le point de voir le jour.

Bien qu’elle soit établie depuis plus de quatre décennies, la bande isolante a un potentiel d’amélioration. Des chercheurs de l’Empa et des experts de l’entreprise de construction métallique Hochuli à Wigoltingen (TG), qui a fondé à cet effet sa propre société sœur «hochuli advanced» , travaillent depuis un certain temps sur un nouveau type de produit «sandwich», dont le remplissage est écologique: du matériau recyclé provenant de bouteilles en PET. La mise sur le marché est maintenant imminente et a de bonnes perspectives de succès.

Les bandes isolantes sont essentielles pour une bonne isolation thermique des profilés de fenêtres et des façades en aluminium. Elles sont encore mieux cachées que les vis, dont on peut au moins encore voir les têtes, mais elles sont tout aussi omniprésentes: des bandes isolantes sont collées à l’intérieur des profilés en aluminium et en métal pour les fenêtres et les vitrages de façade – comme isolateurs thermiques entre l’extérieur et l’intérieur, car sinon le froid ou la chaleur circuleraient sans contrôle à travers le métal. Un composant discret qui devient encore plus important avec le réchauffement climatique et la nécessité de réduire les émissions de CO2.