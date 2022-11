Black Friday : Des boutiques vandalisées par des inconnus à La Chaux-de-Fonds

Au moins deux commerces ont été endommagés, jeudi soir, par des inconnus qui ont sprayé et brisé leurs vitrines. Les vandales auraient protesté contre le «Black Friday».

Des inconnus s’en sont pris à deux magasins sur l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon des lecteurs de 20 Minuten. Les vandales ont cassé des vitrines et sprayé des inscriptions destinées à protester apparemment contre le «Black Friday». Ils ont en effet tagué des slogans tels que «Block Friday» et «Anticapitalist» ou encore «Ça casse des prix, ça casse des vies, on riposte».