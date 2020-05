Matches à huis clos

Des bruits de foule simulés, aux Etats-Unis aussi...

La NFL cherche, comme en Bundesliga, à mettre de l'ambiance à la télé lors des matches à huis clos.

A l’exception de fans qui ont envie d’écouter les appels des joueurs, les consignes des entraîneurs ainsi que le son du ballon et qui choisiront un mode normal, la chaîne Sky va proposer aux téléspectateurs, grâce à des moyens techniques, des bruits de foule pré-enregistrés pendant les diffusions.

«En plus du commentaire en direct, une nouvelle piste audio alternative reproduira également les chants de fans pour les équipes participantes et les réactions de la foule pendant le match», a expliqué la chaîne.

À la télé, les gens entendront des réactions artificielles contrôlées par la mise en ondes. De plus, on parle d’intégrer graphiquement des spectateurs durant les plans plus large pour donner une impression que le stade n’est pas vide. C’est le même réseau qui avait tenté le coup avec la rondelle lumineuse (glow puck) durant les années 90.