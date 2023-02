Genève : Des bureaux convertis en logements font grincer des dents

Un locataire a découvert que son appartement était enregistré comme surface commerciale et ne remplissait pas les normes de sécurité. La régie se défend.

Après la visite du DT, la régie a néanmoins fait une demande de régularisation, en réaménageant les combles. Celle-ci n’a pas été admise. Les raisons du refus de l’Office des autorisations de construire seraient un manque de luminosité et des conditions de sécurité insuffisantes, notamment en cas d’incendie. D’importants travaux sont exigés. La régie a fait recours contre cette décision. Son fondateur argumente «qu’aujourd’hui, la grande majorité des immeubles ne sont plus aux normes». Le locataire, de son côté, a décidé de consigner les loyers et a saisi la justice, dès lors qu’il estime qu’il a trop payé pour un logement qui n’en était pas vraiment un.