Genève

Des bureaux partent en fumée à Plainpalais

Les pompiers sont intervenus ce mardi matin à la rue Hugo-de-Senger pour un incendie. L’immeuble a été évacué. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un incendie a éclaté ce mardi matin dans un bureau situé à la rue Hugo-de-Senger, à proximité d’Uni Mail. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a été alerté à 7h08, rapporte le lieutenant Nicolat Millot. A 7h12, les pompiers étaient sur place. Le sinistre, situé au premier étage, avait provoqué un fort dégagement de fumée dans l’allée. Par conséquent, les sapeurs ont dû procéder à l’évacuation de l’immeuble, des locataires vivant dans les étages. Dix-sept personnes ont ainsi été priées de quitter temporairement les lieux. Aucune n’a été blessée, et toutes ont pu regagner leurs appartements. L’incendie a été maîtrisé à 7h53.

Porte blindée à forcer

Une porte blindée a freiné l’intervention du SIS, qui avait engagé douze hommes et cinq véhicules. «Notre progression par l’intérieur a été ralentie», indique Nicolas Millot. Avant de pouvoir pénétrer dans les locaux (inoccupés à cette heure matinale), les pompiers ont donc commencé par attaquer le feu de l’extérieur, en brisant une vitre de l’immeuble et en juchant une lance sur une échelle. Le passage par l’intérieur a finalement été ouvert «avec des outils assez puissants et beaucoup de perspicacité», relate l’officier. Il explique d’ailleurs que les sapeurs s’entraînent régulièrement sur des portes métalliques, de plus en plus fréquentes, avec des outils de force tels que des vérins capables d’imprimer «une énorme pression de plusieurs tonnes» sur les surfaces à forcer.