Trains supprimés: Des bus entre Neuchâtel et Bienne pendant tout le week-end

Entre Neuchâtel et Bienne, les trains seront remplacés par des bus du samedi 6 mai 2023 à 4h au lundi 8 mai 2023 à 4h. Les CFF précisent ce mardi que 30 chantiers se dérouleront sur ce tronçon le week-end qui vient. Il s’agit de travaux de maintenance, de renouvellement et de développement, notamment pour les besoins du chantier de doublement de la voie entre Gléresse et Douanne, expliquent les CFF.

Des bus permettront de relier les deux villes: des bus express (Neuchâtel – Bienne sans arrêt) et régionaux (tous les arrêts entre Neuchâtel et Bienne) circuleront. Il faut compter avec des temps de parcours prolongés d’environ 30 minutes.

La clientèle est priée de consulter l’horaire en ligne. Du personnel doit renseigner les voyageurs dans les gares de Neuchâtel et Bienne. Des affiches sont disposées dans les gares et des annonces sont diffusées par haut-parleur. Afin de raccourcir la durée de l’interruption du trafic ferroviaire, certains travaux ont lieu 24 heures sur 24. Les CFF assurent vouloir réduire autant que possible les nuisances sonores et remercient les riverains pour leur compréhension.