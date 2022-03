Guerre en Ukraine : Des bus fabriqués en partie à Minsk, ça ne passe plus

Les transports publics bâlois ont fait pression sur une entreprise soleuroise pour qu’elle construise ses bus uniquement en Suisse à cause des liens entre la Russie et la Biélorussie.

La «Basler Zeitung» a révélé en fin de semaine dernière que les nouveaux bus électriques commandés par les transports publics bâlois à la société soleuroise Hess AG seraient fabriqués en Biélorussie. Lorsque l’achat des huit bus a été décidé il y a plus d’un an, bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Comme la Biélorussie soutient l’opération militaire et coopère avec Moscou, le sujet devient délicat.