Lausanne – Des bus supprimés par manque de personnel

Les usagers des Transports publics de la région lausannoise (TL) doivent s’attendre à patienter plus longtemps aux arrêts de bus de plusieurs l ignes urbaines. En raison d’un taux d ’ absentéisme plus élevé qu’habituellement, moins de véhicules circulent . D e puis ce lundi, le s horaires sont modifiés avec une fréquence des passages allongée, en moyenne de deux minutes. Par exemple, si un bus passait toutes les sept minutes, il faudra désormais attendre neuf minutes. « Cette adaptation impacte peu le niveau réel de l’offre » , rassure les TL. En plus, c es dérangements coïncident avec l’entrée en vigueur du télétravail obligatoire.