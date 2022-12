Hockey sur glace: Des buts et des claques pour les Suisses de NHL

Getty Images via AFP

Philipp Kurashev est félicité par ses coéquipiers. Son but n’a cependant pas suffi.

Au United Center de Chicago, où les New York Rangers se sont imposés 1-7, Philipp Kurashev (23 ans) a été l’unique buteur des Blackhawks. L’attaquant bernois a inscrit son quatrième but de la saison régulière 2022/2023, son 18e en carrière, pour une équipe en reconstruction qui pointe à la 32e et dernière place du classement général de la ligue professionnelle nord-américaine (30 matches, 18 points).