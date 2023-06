Randonnée: Des cabanes de montagne idéales pour déconnecter

Le grand beau temps se prête à faire des balades dans la nature. Quoi de plus agréable que d’aller en montagne? C’est le moment idéal pour prévoir des randonnées en Suisse. Nous vous présentons quatre refuges de montagne qui répondent à des besoins très différents.

Qu’associez-vous à la randonnée? J’adore la montagne et je pars en randonnée dès que possible! J’aime bien faire une randonnée de temps en temps, mais il faut varier les plaisirs. Je viens de découvrir le monde de la randonnée il y a peu. Non merci! Ça me rappelle trop les vacances de randonnée dans mon enfance, les excursions scolaires et les moments de torture! Je suis trop fainéant(e) pour faire de la randonnée.

Le refuge de luxe: Peter Tscherrig Anenhütte dans la vallée du Lötschental

C’est dans la vallée du Lötschental, à 2358 mètres d’altitude, que se trouve la cabane alpine privée Peter Tscherrig Anenhütte d’une capacité d’accueil de 50 couchages. Elle se distingue non seulement par son architecture, mais aussi par le confort qu’elle offre par rapport à d’autres refuges de montagne, notamment des douches chaudes, des chambres doubles et même une suite bien-être.

La Peter Tscherrig Anenhütte est la seule cabane alpine autosuffisante et privée située en plein coeur du site des Alpes suisses, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. SAC-CAS.CH La suite bien-être avec sa baignoire balnéo n’est pas vraiment ce qu’il y a de plus courant dans une cabane de montagne. ANENHUETTE.CH

Le prix pour un couchage en dortoir, avec WC sur le palier, démarre à partir de 137 francs par adulte et par nuit. Pour un peu plus d’intimité, il est possible de réserver la suite alpine pour deux personnes, avec salle de bain privative, qui coûte à partir de 235 francs par personne et par nuit. À moins que vous ne succombiez pour la suite bien-être. Pour 335 francs minimum par personne et par nuit, vous aurez droit à une salle de bain privative, un sauna, une baignoire balnéo et disposerez de votre propre terrasse ensoleillée.

Saison d’été: du 17 juin à octobre 2023 Idéale pour les séjours romantiques, les vacances en famille et les amateurs d’architecture.

Le refuge familial: Kesch-Hütte, à l’est de Bergün

La cabane de montagne Kesch-Hütte se situe entre Davos et le col de l’Albula, à 2625 mètres d’altitude, au coeur du Parc Ela, le plus grand parc naturel de Suisse. Trois salles de restaurant offrant une vue panoramique sur les sommets environnants invitent à y faire une halte. De nombreux parcours de VTT, de randonnée et d’escalade attendent petits et grands au départ de la cabane du CAS, adaptée aux enfants et aux chiens.

La cabane offre une capacité de couchage totale de 92 personnes, avec des chambres de 5 à 12 lits. Les membres du CAS âgés de 18 ans et plus paient 29 francs par nuitée ou 69 francs en demi-pension. Les prix pour les non-membres s’élèvent à 41 francs (81 francs en demi-pension). Par beau temps, il est même possible d’y prendre une douche chaude.

Saison d’été: du 17 juin 2023 au 14 octobre 2023 Idéale pour les familles avec enfants et les propriétaires de chiens

Perchée en hauteur: la Fründenhütte, en amont du lac d'Oeschinen

Perchée à 2562 mètres d’altitude, la Fründenhütte trône au-dessus de l’Oberland bernois. Si vous vous êtes fixé comme objectif d’y faire une halte, mieux vaut avoir le pied ferme et ne pas être sujet(te) au vertige. Car la cabane est entourée de rochers et de glace et propose quelques itinéraires de randonnée difficiles aux alentours.

Loin du bruit, de l’agitation et du stress – telle est la devise de la Fründenhütte. FRUENDENHUETTE.COM En fonction du parcours de randonnée emprunté, vous aurez une vue sur le lac d’Oeschinen. FRUENDENHUETTE.COM Avec un peu de chance, vous y croiserez même des chamois et autres animaux sauvages. FRUENDENHUETTE.COM

La cabane du CAS offre 58 places de couchage. Une nuitée coûte 39 francs pour les non-membres à partir de 18 ans et 28 francs pour les membres à partir de 23 ans. Dans les deux cas, un supplément de 43 francs sera demandé pour la demi-pension.

Saison d’été: du 10 juin à octobre 2023 Idéale pour les randonneurs confirmés et les alpinistes de haute montagne.

Pour les fins gourmets: la Lidernenhütte dans les Alpes de Schwyz

Situé à une altitude de 1727 mètres dans la vallée schwytzoise de Riemenstaldner, le chalet en bois Lidernenhütte est non seulement un point de départ idéal pour les ascensions dans la région, mais est également réputé pour sa bonne table. On y sert des brioches tressées et du gâteau faits maison, du fromage local ainsi que de la viande du boucher de la région.

Les hôtes d’un jour ou d’une nuit peuvent profiter des plaisirs culinaires sur la terrasse ensoleillée. 87 places sont disponibles pour y dormir. Le prix d’une nuitée est de 74 francs pour les membres du CAS âgés de 23 ans minimum et de 86 francs pour les non-membres âgés d’au moins 18 ans.

Saison d’été: de fin mai à mi-octobre 2023 Idéale pour les fins gourmets et les clients d’un jour