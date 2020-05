Actualisé 11.05.2020 à 19:55

Suisse romande

Des cadavres qui restent intacts durant des dizaines d’années

L’humidité et la qualité du sol, en particulier, empêchent la décomposition des corps. Ce qui provoque de gros problèmes dans certains cimetières des régions lacustres de Romandie. Un fossoyeur vaudois est d’ailleurs tombé sur une dépouille datant d’un siècle qui n’était presque pas altérée.

de Xavier Fernandez

Les fossoyeurs sont parfois contraints de déterrer des corps qui ne se sont pas décomposés. (photo d’illustration) Keystone

Normalement, lorsqu’une dépouille est enterrée, elle devrait progressivement se décomposer et, à terme, il ne devrait rester que des ossements. Mais c’est loin d’être toujours le cas. Comme l’explique «24 heures», certains corps réapparaissent pratiquement intacts, même après avoir passé plusieurs dizaines d’années sous terre. Le phénomène est confirmé à Genève, et il a également été constaté à La Chaux-de-Fonds (NE). «À mon avis, toutes les villes lacustres ont ce problème», estime le Dr Vincent Varlet, qui dirige le Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy au Centre universitaire romand de médecine légale.

Peu connue, la problématique n’a que très peu été étudiée. Le spécialiste a néanmoins quelques hypothèses: «C’est dû à la nature des sols. Ils sont parfois très compacts, mal aérés. Comme il y a moins d’oxygène, ils se tassent au fil du temps et s’asphyxient. Et cela induit l’appauvrissement de la biologie nécrophage de décomposition.» Selon le scientifique, les traitements médicaux des défunts, en particulier les composés radioactifs utilisés dans le cadre de l’oncologie, pourraient aussi contaminer les sols.

«Les tissus deviennent comme gélatineux»

Contacté par «20 minutes», un fossoyeur vaudois indique avoir déjà été confronté à des corps qui ne s’étaient pas décomposés, dont un qui était enterré depuis plus d’un siècle. Mais le phénomène est toutefois rare dans son cimetière. «On rencontre surtout ce genre de problème dans les emplacements qui sont gorgés d’eau. Dans ces conditions, les tissus deviennent comme gélatineux», explique-t-il. De plus, les cercueils plombés empêchent également l’altération, «tout comme les sacs plastiques, ajoute-t-il. Lors de certaines maladies, les morts étaient parfois placés dans des espèces de grands sachets, fermés hermétiquement. Et là, la nature ne peut plus faire son travail.» Mais qu’advient-il de ces corps? «Tout dépend de la situation. Il n’y a pas de protocole pré-établi. En fait, c’est surtout le respect des morts qui est pris en compte», explique le fossoyeur, sans donner davantage de précisions.