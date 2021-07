Streaming : Des cadors du Berghain en live

Plusieurs stars de la scène techno berlinoise se produiront, jeudi 29 et vendredi 30 juillet 2021, en direct du mythique club.

Le célèbre club de la capitale allemande et son label Ostgut Ton, qui célèbre ses 16 ans en 2021, organisent une série de streamings. Jeudi 29 et vendredi 30 juillet 2021, dès 19 h, des cadors de la scène électronique vont se succéder derrière les platines de la salle principale du Berghain, toujours fermé à cause de la pandémie. Le tout sera diffusé gratuitement sur la plateforme Arte.tv.