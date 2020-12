Coronavirus : Des caissons super isolants pour faire voyager le vaccin

L’entreprise allemande Va-Q-Tec a mis au point des conteneurs réfrigérés permettant de transporter les vaccins contre le Covid-19 à de très basses températures.

Jusqu’au froid polaire

Sans moteur électrique

Même à des températures très basses, ces matériels n’ont qu’un besoin minimal en glace sèche, un autre avantage alors que les ressources de ce nouvel or blanc sont limitées. Ils fonctionnent sans moteur électrique pour le refroidissement, à la différence de super frigos.

L’entreprise compte aussi fabriquer plus de 100’000 caissons grands comme des glaciaires pour pique-nique, contre 25’000 actuellement en stock.

Offre pour les pays chauds

Face au défi des expéditions de vaccins vers l’Afrique, l’Amérique latine ou une partie de l’Asie du Sud-Est, aux températures extérieures élevées et pauvres en infrastructures, Va-Q-Tec a imaginé une solution spécifique: un conteneur plus léger, habillé de carton pour être recyclable et livré en pièces qui seront assemblées sur place.