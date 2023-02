Football: Des caméras corporelles afin d’assurer la sécurité des arbitres

La Premier League anglaise a réussi à sortir les hooligans de ses stades. Mais cela ne veut pas dire que la violence a totalement disparu du football anglais. Elles s’est simplement déplacée sur et autour des pelouses des ligues inférieures.

La Fédération anglaise de football a pris le problème à bras-le-corps en ce qui concerne l’agressivité des joueurs envers les directeurs de jeu. Pus de 900 arbitres amateurs ont répondu à un questionnaire de la chaîne de télévision BBC. Il en découle que la situation est très tendue et que les violences envers les arbitres sont en nette augmentation. Ils sont victimes d’excès en tous genres, d’intimidation et même de menaces de mort. En 2022, la Fédération anglaise a d’ailleurs suspendu 380 joueurs pour insultes, menaces ou violences à l’encontre du corps arbitral.

Premiers essais ce week-end

Une première phase de tests de trois mois débutera ce week-end à Middlesborough. Une centaine d’arbitres de quatre ligues amateurs (Middlesbrough, Liverpool, Worcester et Essex) seront équipés d’un tout nouveau dispositif de caméra corporelle. Si l’expérience est positive, elle pourrait toucher trois autres divisions lors de la saison 2023-2024.

Cette première mondiale a été autorisée par l'International Football Association Board (IFAB), qui supervise les lois du jeu. «L’objectif de cet essai est de déterminer si l'utilisation de caméras corporelles améliore le comportement des joueurs et le respect envers les arbitres amateurs, a déclaré vendredi la Fédération anglaise dans un communiqué.

Prévenir plutôt que guérir

«Les arbitres sont l'élément vital de notre sport et nous remercions l'IFAB pour son soutien qui nous permet d'entreprendre ce nouvel essai de caméra corporelle, le premier de cette nature au niveau mondial. Nous avons écouté les commentaires de la communauté des arbitres, et nous espérons que cet essai aura un impact positif sur le comportement à leur égard, pour qu'en fin de compte, ils puissent profiter de l'arbitrage dans un environnement plus sûr», a expliqué Mark Bullingham, directeur général de la FA.