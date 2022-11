Bâle : Des caméras dans les taxis pour éviter des drames

Pour sa part, Nicole Roth, présidente des Jeunes UDC de Bâle-Campagne, désire mettre le gouvernement face à ses responsabilités. «Il est temps de se pencher sur la politique de sécurité. Il faut augmenter la présence policière, rendre le métier plus attractif et adapter les peines pour les délits de violence au niveau fédéral», déclare l’agrarienne.

Du pour et du contre

Les principaux intéressés, les chauffeurs de taxi, souhaitent également davantage de sécurité. «Depuis le drame, nous sommes tous devenus beaucoup plus prudents», avoue par exemple un chauffeur de taxi bâlois. Il serait favorable à l’installation de caméras dans les véhicules. «Ce serait une bonne protection!» résume-t-il. En revanche pour Georgios Botonakis, président de l’association des taxis zurichois, les caméras de surveillance ne sont pas la bonne approche. «Une caméra dans une voiture n’empêche pas les crimes, elle ne fait que les documenter et sert de preuve», argumente-t-il. Au lieu de cela, il demande que les chauffeurs de taxi soient davantage appréciés et respectés. «Ils sont souvent traités comme de la m… Cette attitude est souvent à l’origine de conflits. Nous avons besoin de davantage de sécurité financière, de respect et d’estime.»