Australie : Des caméras de marque chinoise retirées des bureaux

Des dizaines de caméras de surveillance chinoises vont être retirées des bureaux d’acteurs de la vie politique australienne, ont annoncé lundi des responsables, quelques jours après une annonce similaire concernant le ministère de la Défense et motivée par des raisons de sécurité. Au moins 913 de ces appareils ont été placés dans plus de 250 bâtiments du gouvernement australien, dont celui du ministère de la Défense, selon des données publiées la semaine dernière.

Partage d’informations sensibles

Interdiction d’importation

En novembre 2022, Washington a interdit l’importation d’équipements de Hikvision et Dahua, invoquant «un risque inacceptable pour la sécurité nationale». Hikvision a de son côté rejeté les accusations et affirmé à l’AFP que ses produits étaient «conformes à toutes les lois et régulations australiennes applicables et font l’objet de strictes obligations en matière de sécurité».