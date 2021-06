Smartwatch : Des caméras pour Apple Watch attirent les investisseurs

La start-up Wristcam, qui propose un accessoire capable d’ajouter deux caméras à la montre connectée d’Apple, a levé 25 millions de dollars.

Il y a une dizaine de jours, Facebook a confirmé travailler sur une montre connectée dotée de deux caméras. Si la firme Apple ne semble pas prête à proposer une telle fonctionnalité sur sa smartwatch à succès, la start-up Wristcam s’en est chargée pour elle. Après une campagne de crowdfunding réussie, cette autre société américaine a lancé en fin d’année dernière un accessoire atypique pour Apple Watch: un bracelet vendu 299 dollars (près de 280 fr.) qui ajoute deux caméras de 2 et 8 Mpx à la montre connectée. Étanche et intégrant sa propre batterie, ainsi que son propre espace de stockage de 8 Go, l’accessoire est capable de capturer des images en résolution 4K (3840 x 2160 pixels) et des vidéos en 1080p.