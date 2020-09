Suisse : Des camions plus sûrs sur le transit alpin: projet mal reçu

Une commission du Conseil national souhaite un durcissement de la législation sur la circulation des véhicules lourds dans les Alpes.

À l’avenir, les camions et les cars ne devraient être autorisés à circuler sur les routes de transit à travers les Alpes suisses que s’ils sont équipés de systèmes modernes d’assistance à la conduite. Cette exigence est mal accueillie par l’Astag et les partis de droite.

Les systèmes dernier cri, qui devraient être utilisés au Gothard, au San Bernardino, au col du Simplon et au Grand Saint-Bernard, non seulement alertent le conducteur, mais interviennent aussi sur les commandes. Ils peuvent par exemple reprendre la main en cas d’urgence et éviter des collisions et autres carambolages.