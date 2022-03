Suisse romande/France – Des candidates d’un concours de beauté se sentent piégées et arnaquées

«Une aventure extraordinaire»

Élue Miss Esthétique France pour un an, Anaïs Bressy ne tarit pas d’éloges sur le concours. «C’est un rêve qui se réalise. Je participe à des concours de beauté depuis des années, mais jamais je n’aurais imaginé gagner. Je suis petite et un peu ronde», dit-elle. D’ailleurs, elle décrit le processus de sélection comme «une aventure extraordinaire». En tant que gagnante, elle va se rendre dans de plusieurs pays. «Cela va me permettre de développer ma communauté sur Instagram et être à l’écoute des femmes. Je vais faire des voyages et avoir de nombreux partenariats. Je me réjouis de faire découvrir des produits aux femmes. Et j’espère me faire des contacts. À terme, j’aimerais être dans la mode ou faire du cinéma.»