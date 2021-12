Vaccination : Des Cantons appellent l’armée à la rescousse pour les 3e doses

Les autorités jurassiennes, valaisannes et neuchâteloises demandent l’aide de la Confédération pour administrer les «booster» à leurs citoyens. Mais Berne n’a pas encore pris sa décision.

Souvenez-vous: à la fin du printemps, après avoir été réservé aux personnes âgées, aux populations à risque et aux membres du personnel soignant, l’accès au vaccin était ouvert à tous ceux qui le souhaitaient. Et les rendez-vous avaient été pris d’assaut par ceux qui rêvaient de partir en vacances estivales à l’étranger. Un peu plus de six mois plus tard, l’OFSP a donné son feu vert à l’injection d’une 3e dose de vaccin à l’ensemble de la population, laissant aux Cantons le soin de décider du calendrier.