Covid-19 en Suisse – Des cantons ferment des centres de test jugés «peu sérieux»

3,5 millions de chiffre d’affaires hebdomadaire

Les tests Covid-19 constituent un énorme business. Entre juillet 2020 et juin 2021, des prestations d’un montant de 776 millions de francs ont été facturées à la Confédération, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans la seule semaine du 27 décembre au 2 janvier derniers, 312’162 tests PCR et 96’364 tests rapides antigéniques ont été effectués dans toute la Suisse.

Et ça rapporte: les centres de dépistage touchent ainsi 36 francs par test antigénique rapide, soit un chiffre d’affaires hebdomadaire de 3,5 millions de francs. Les tests PCR sont moins lucratifs, car le travail est plus important et le montant de l’indemnisation plus faible selon le laboratoire. De nombreux centres ne proposent d’ailleurs que des tests antigéniques rapides, mais pas toujours avec la rigueur requise.