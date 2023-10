Des Cantons interdisent les manifestations liées au Moyen-Orient

Aucune manifestation pro-israélienne ou propalestinienne n’aura lieu en ville de Zurich cette semaine. S’appuyant sur les évaluations du service fédéral de renseignement, les autorités communales ont jugé que le risque est trop élevé pour les organisateurs, les participants, les passants, les policiers et les secouristes. Pour la cheffe du département de la sécurité de la ville de Zurich, Karin Rykart, «ces restrictions sont bel et bien légales, car l’ordre et la sécurité publique sont menacés».